Vrouw omgekomen in woning Blaricum, verdachte aangehouden

In Blaricum is gistermiddag een 34-jarige vrouw om het leven gekomen in een woning, meldt de politie. De politie heeft een verdachte aangehouden. maar onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf.

De vrouw werd gevonden in een woning aan de Roerdomp. Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd. Ook is niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Over de verdachte is op dit moment nog niets bekend. NH Nieuws schrijft dat de politie gisteren liet weten dat het gaat om een "ernstig incident".