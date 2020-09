Onvoorspelbaar als een kat kan Kudus 'een internationale topspeler worden'

De 20-jarige Kudus werd door de Ajax-supporters verkozen tot 'King of the Match'. Volgens Pedersen is dat slechts het begin. "Voor mij zijn Ajax en hij een perfecte match. Ik ken de club goed, heb er een paar goede vrienden zitten, en in Amsterdam ligt net als bij ons de focus op ontwikkelen."

Flemming Pedersen weet waar hij het over heeft. De trainer van het Deense FC Nordsjaelland gunde Mohammed Kudus, sinds deze zomer Ajacied, zijn debuut in het profvoetbal. En afgaande op Kudus' Ajax-debuut hebben de Amsterdamse fans de Ghanees inderdaad al in het hart gesloten.

Kudus' stip aan de horizon is daarmee geschetst: het allerhoogste bereiken, spelen met de Lionel Messi's en Kylian Mbappé's van deze wereld. De weg daarnaartoe begon serieus gestalte te krijgen toen de Right to Dream Academy hem uit de sloppenwijken van Accra haalde.

"Kudus heeft nog steeds een goede opleiding nodig, hij moet nog volwassen worden als voetballer", weet Pedersen, die de jonge middenvelder twee jaar onder zijn hoede had in Denemarken. "Maar als hij de vrijheid krijgt, en die krijgt hij in het Ajax-systeem, dan ontwikkelt hij zich heel snel en kan hij een internationale topspeler worden bij een van de grote Europese clubs."

Via de Britse non-profitorganisatie, die op een locatie zo'n 100 kilometer buiten Accra Afrikaanse kinderen de kans biedt zichzelf als voetballer én mens te ontwikkelen, belandde Kudus twee jaar geleden in Denemarken. Dat was geen toeval, de oprichter van de Right to Dream Academy is tevens eigenaar van FC Nordsjaelland, de club waarvoor Kudus ging spelen.

"De overgang naar Denemarken was voor hem en de andere Right to Dream-boys makkelijker dan voor andere Afrikaanse spelers", weet Pedersen. "Omdat ze vanaf hun vijftiende al af en toe meetrainen met de Nordsjaelland-jeugd en internationale wedstrijden spelen. De twee academies hebben dezelfde filosofie en werkwijze. Alles is op elkaar afgestemd."

Deense kleuterklas

In Pedersen trof Kudus de ideale trainer, bij de ideale club voor een jonge speler als hij. Bij FC Nordsjaelland staat veel, zo niet alles in het teken van het ontwikkelen van jong talent. Van de 28 huidige selectiespelers zijn er slechts 4 ouder dan 23 jaar. En 80 procent is afkomstig van een van de twee jeugdopleidingen.

"Soms is het ook goed om ervaren spelers om je heen te hebben, die je kunnen leiden op het veld. Maar natuurlijk helpt het een jonge speler dat dit een jonge omgeving is, met een hoop oud-ploeggenoten uit de twee jeugdopleidingen", aldus Pedersen. "Ze voelen zich hier gelijk veilig, er is geen stress, geen druk."