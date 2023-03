'Kabinet moet verduurzaming huizen met miljarden subsidiëren'

Het kabinet moet voor miljarden aan subsidie geven om hele wijken in één keer te verduurzamen en van het gas af te halen. Die oproep doet de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het kabinet zou daarbij moeten focussen op wijken met veel energiearmoede, dus waar mensen wonen met een laag inkomen en een hoge energierekening of een huis met een slecht energielabel.

Dit jaar compenseert het kabinet hoge energierekeningen met het energieplafond. In de najaarsnota, die afgelopen november werd gepubliceerd, schatte het kabinet dat dat plafond ruim 11 miljard euro gaat kosten. Als het kabinet hetzelfde bedrag uittrekt voor verduurzaming van wijken, dan kunnen volgens de NVDE ruim 1,1 miljoen woningen aardgasvrij gemaakt worden. Er staan in Nederland zo'n 8 miljoen woningen.

Koop en huur

Daarbij gaat de NVDE ervan uit dat als een bewoner in energiearmoede leeft de overheid de hele verduurzaming betaalt, of het nu gaat om een eigenaar van een koopwoning of om een huurder van een corporatie of particuliere verhuurder. Als de bewoner niet in energiearmoede leeft, zou de woningeigenaar de helft moeten betalen. Dat kan dan dus de bewoner zelf zijn, de particuliere verhuurder of de corporatie.

"De energietransitie moet ook gewone mensen met een krappe beurs echt wat moois te bieden hebben. Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn versnipperd en ingewikkeld", zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. "We stellen voor Rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering. Te beginnen in buurten met de meeste energiearmoede." De NVDE is de brancheorganisatie van duizenden bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie.

Lagere energierekening

De NVDE liet het plan onderzoeken door onderzoeksbureau Ecorys. Daaruit komt naar voren dat de energierekening van huizen die zo worden aangepakt met gemiddeld 1100 euro per jaar omlaaggaat. Door op grote schaal te verduurzamen moet het ook efficiënter kunnen. En er zouden minder arbeidskrachten voor nodig zijn, wat handig is met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt.

Met corporaties is al afgesproken dat ze in 2028 alle woningen met energielabel E, F of G hebben verduurzaamd naar een hoger energielabel. Particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met label E, F of G.