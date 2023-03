Poeier van Pavard en zweefduik Maignan redden Frankrijk tegen dapper Ierland

Vanzelf ging het zeker niet, want Ierland verdedigde stug en viel dapper aan, maar de Fransen hebben ook hun tweede EK-kwalificatieduel gewonnen. In Dublin werd het 1-0 voor Frankrijk. Op momenten was het moeilijk voor te stellen dat deze Franse ploeg vrijdag nog het Nederlands elftal ondersteboven had gespeeld, zeker toen Ierland halverwege de tweede helft en in de slotfase, aangemoedigd door het thuispubliek, enkele keren gevaarlijk uitbrak en stiekem hoopte op een puntje. Poeier Pavard Frankrijk stond toen al voor door een poeier onderkant lat van Benjamin Pavard, vlak na rust. Het moest van afstand gebeuren, na slecht uitverdedigen van Ierland, want de Fransen kwamen maar zelden met een uitgespeelde aanval voor het Ierse doel. Omdat Frankrijk er niet in slaagde de wedstrijd te beslissen, hielden de Ieren en de 50 duizend fans in het Aviva-stadion in de Ierse hoofdstad lang hoop. Maar de onlangs als eerste doelman aangewezen Mike Maignan bewees zijn waarde voor Frankrijk met een fraaie redding vlak voor tijd, waarbij hij een kopbal van Nathan Collins uit de bovenhoek tikte.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Fransen haalden opgelucht adem na hun tweede overwinning, waardoor ze aan de leiding gaan in groep B van de EK-kwalificatie. De Ieren zullen enigszins teleurgesteld zijn, nadat zij hun eerste kwalificatieduel hebben verloren.

De stand in poule B van de EK-kwalificatie - NOS

In het stadion waarin de Ieren anderhalve week geleden nog hartstochtelijk hun rugbyers naar de titel in het zeslandentoernooi schreeuwden, werd maandag opnieuw flink uitgepakt. In Dublin was geen stoeltje meer leeg en net als bij die rugby-zege trommelden ze de 81-jarige Michael D. Higgins, sinds 2011 'president' van Ierland (meer een symbolische dan officiële titel), op om de spelers succes te wensen. Geen snelle Franse goal Dat leek nodig in de eerste minuten, want er was sprake van een totale Franse belegering van de Ierse helft. Net als tegen Oranje zocht de ploeg van Didier Deschamps snel naar een openingsgoal. Maar waar het tegen Oranje al na twee minuten lukte, ging het deze keer niet zo makkelijk. Meer dan een ongevaarlijke kopbal van Antoine Griezmann, nadat Eduardo Camavinga in een van de weinig soepele aanvallen Pavard op rechts had weggestuurd, leverde het niet op.

Een fan met een Ierse vlag met daarop een foto van de discutabele goal van Thierry Henry tegen Ierland in 2009 - AFP

Zelf moesten de Fransen uitkijken als de Ieren omschakelden, vooral voor de rappe Chiedozie Ogbene en de bezige 18-jarige Premier League-spits Evan Ferguson, die het Engelse Brighton als werkgever heeft. Vol enthousiasme raasden de Ieren enkele keren op het spandoek 'C'mon Ireland' af, dat achter het Franse doel hing aan de lage glazen wand van het stadion. Ter motivatie had Ierland-coach Stephen Kenny zijn spelers de afgelopen dagen herinnerd aan enkele historische ontmoetingen met Frankrijk. Zoals die ene avond in november 2009, toen Thierry Henry in de verlenging van de play-offs om WK-kwalificatie de bal met zijn hand controleerde, waarna Frankrijk de beslissende goal kon maken. Geen WK voor Ierland, wel voor Frankrijk.