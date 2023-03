Als Wieffer voor zijn Oranje-debuut het veld op loopt, komt het besef: 'Dit is bizar'

Zonder dat vervelende virus had Wieffer in het Stade de France zijn debuut al gemaakt. Maar ondanks die teleurstelling én de 4-0 nederlaag, kijkt de middenvelder er met trots op terug. "Tuurlijk was dat allemaal vervelend, maar ik heb er wel van genoten dat ik erbij was. Dat je alles meemaakt."

Tegen Gibraltar speelde Wieffer (meer dan) verdienstelijk als controleur op het middenveld. Tegen Frankrijk had hij de veegpartij met lede ogen aangezien vanaf de reservebank, waarop hij als een van de slachtoffers van de buikgriepgolf plaats had moeten nemen.

Wieffer geneerde zich er bijna voor, maar gaf het toch maar eerlijk toe. Ook in een week waarin zijn team plat werd gewalst door het Franse elftal en er tegen Gibraltar maar drie gescoord had, had hij genoten. "Ja, voor mij persoonlijk was het heel mooi. Het was een leuke week en mooi om met die jongens samen te spelen."

In een interlandweek vol chagrijn, was er één speler van het Nederlands elftal die er toch nog een beetje lol in had. Dat was Oranje-debutant Mats Wieffer, die pas drie maanden geleden doorbrak bij Feyenoord en vorig seizoen nog bij Excelsior speelde,

Niet zo gek ook, dat Wieffer ook deze week koestert. Toen een groot deel van zijn teamgenoten bij Oranje het winterse WK in Qatar speelde, was de selectie van het Nederlands elftal voor hem nog lichtjaren ver weg.

Hoe hard het met hem is gegaan, besefte Wieffer pas echt toen hij iets over half negen De Kuip in liep. "Toen dacht ik wel even: dit is bizar. In de voetbalwereld komt alles zo snel achter elkaar, dat je vaak niet stilstaat bij dingen. Maar toen ik het veld op liep, had ik wel even een moment dat ik dacht: als je dit voorspeld had drie maanden geleden, had ik je voor gek verklaard."

Van Dijk baalt van slordigheid

Een rotweek wilde Virgil van Dijk de afgelopen interlandperiode met Oranje niet noemen. Maar prettig was het allerminst: de 3-0 zege op Gibraltar nam maar bar weinig weg van de zure nasmaak die men bij het Nederlands elftal over had gehouden aan het fiasco op bezoek bij Frankrijk (4-0 nederlaag).

"Interessant", zo wilde Van Dijk de week wel noemen, kort na afloop van het duel met Gibraltar. Daarbij doelde de aanvoerder vooral op de vele afmeldingen van geblesseerden of zieke internationals.