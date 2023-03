Moeizame zege op Gibraltar kan chagrijn rond Koemans Oranje niet wegnemen

Oranje staat in ieder geval weer boven Gibraltar in EK-kwalificatiegroep B. Daar is ook alles mee gezegd. Het gehoopte doelpuntenfestijn bleef uit op de 86ste verjaardag van De Kuip met een magere traktatie van drie doelpunten: 3-0.

Een kwestie van eerherstel was het niet na de zeperd tegen Frankrijk. Daarvoor was de klap van vrijdag te groot en het niveau van de tegenstander, de nummer 200 van de FIFA-ranglijst, te laag. Het was slechts een kwestie van veel doelpunten maken om wat chagrijn weg te nemen.

Wieffer krijgt het vertrouwen

Waar Mats Wieffer tegen Frankrijk niet fit genoeg was om te starten, kreeg de middenvelder van Feyenoord tegen Gibraltar een kans als centrale middenvelder. "Hij heeft indruk gemaakt, absoluut", zei bondscoach Ronald Koeman vooraf. "Anders start hij niet."

Zo was het een mooie avond voor RKSV NEO uit het Twentse Borne, dat maar liefst twee spelers die zijn voortgekomen uit de jeugdrangen in de basis van het Nederlands elftal zag staan in de EK-kwalificatiewedstrijd: naast Wieffer ook spits Wout Weghorst.