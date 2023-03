Doemdenken, regelneef: deze woorden bestaan dankzij Koot & Bie

In de Dikke van Dale staan ruim veertig woorden en gezegdes die door Van Kooten & De Bie werden geïntroduceerd, zegt hoofdredacteur Ton den Boon. "Sommige hebben ze zelf bedacht, andere kenden ze uit hun jeugd en hebben ze gepopulariseerd."

Zo stoned als een garnaal, daar ben ik voor behandeld, witteboordencriminaliteit, regelneef en doemdenken. Uitdrukkingen die vast zijn verankerd in de Nederlandse taal en die allemaal dezelfde oorsprong hebben: ze zijn het werk van Van Kooten & De Bie. De oudste helft van het satirische duo, Wim de Bie, overleed vanochtend op 83-jarige leeftijd.

Hoe komt het dat deze woorden zijn blijven hangen, en zelfs zijn opgenomen in de Van Dale? "Bijna iedereen keek het. Er was in de jaren 70 en 80 maar weinig aanbod op de televisie", zegt taalkundige en schrijver Wim Daniëls. Er zijn nu veel meer tv-zenders en programma's, waardoor je niet meer met één programma zo'n groot publiek bereikt.

"Maar het succes zou niet zo groot zijn geweest als hun werk niet zo sterk was", voegt Den Boon toe. "Mensen hadden het er maandag op het werk over of speelden de sketches na. Zo werd de taal uit de sketches overgenomen en raakten mensen er vertrouwd mee."