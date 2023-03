Marokkaanse bondscoach roept op tot vergeving na racistisch incident in hotel

"We serveren ze Ramadan-stront" en "fucking Moren", stond er onder meer. In Spanje is 'Moor' is een denigrerende term voor moslims uit Noord-Afrika.

Het Marokkaanse elftal is in Spanje voor een oefenwedstrijd tegen Peru, die woensdagavond gespeeld wordt. De medewerker van het hotel schreef racistische teksten bij een foto van Marokkaanse spelers die aan het eten waren.

De posts lekten uit en veroorzaakten grote woede onder Marokkaanse voetbalfans. Tegenover Spaanse media ging de manager van het hotel door het stof. De betrokkenen zijn volgens hem al ontslagen en "overhandigd aan de politie om zich te verantwoorden voor hun misdaden". Een van hen is volgens de Spaanse krant AS gearresteerd.

Regragui vraagt om vergeving

Op een persconferentie werd Regragui, de bondscoach van Marokko, gevraagd naar de kwestie. Hij riep mensen op om degene die de berichten plaatste te vergeven. "Hij is een jongen van negentien of twintig jaar, daar staan we niet bij stil. In onze religie wordt ons vergeving geleerd en wij vergeven hem", aldus Regragui.

"Het beste voorbeeld in deze periode van Ramadan is hem te vergeven en hij zal begrijpen dat wat hij denkt over moslims niet de realiteit is. Ik wil er niet meer over praten."

De medewerker ging op Instagram al uitvoerig door het stof, ook omdat hij vreesde voor zijn baan.