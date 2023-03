Timmermans toch naar Den Haag voor gesprek met Van der Plas over stikstof

Timmermans zei daarop dat Van der Plas "van harte welkom is" in Brussel, waar hij haar zou "uitleggen wat de Europese regels zijn". Maar de BBB-voorvrouw bleek de afspraak in Den Haag te willen:

Eurocommissaris Frans Timmermans komt naar Den Haag om met BBB-leider Caroline van der Plas te praten over het Nederlandse stikstofbeleid en de Europese regelgeving op dat gebied. Dat de twee elkaar zullen spreken was al duidelijk, maar er was onenigheid over wie naar wie toe zou komen.

Bovendien was ze niet te spreken over de reactie van de Eurocommissaris. In het televisieprogramma WNL op Zondag zei ze gisteren: "Het kwam op mij een beetje over van 'ach ik ga die domme krullebol eventjes vertellen hoe de regels in elkaar zitten'."

'Dingen over mij gezegd via de media'

Inmiddels is er toch contact over een afspraak tussen Timmermans en Van der Plas, die in Den Haag zal plaatsvinden. "Ik heb vanochtend bericht van haar kantoor gekregen dat ze graag een afspraak wil maar dat ze door haar drukke werkzaamheden niet naar Brussel kan komen. Nou, dan gaan we naar Den Haag. Met alle plezier", zegt Timmermans tegen de NOS. Wanneer de twee elkaar ontmoeten is nog niet bekend.

"Ik vind het belangrijk dat we met elkaar spreken. Ze heeft regelmatig dingen over mij gezegd via de media. Maar het is mij nog niet gelukt met haar te spreken", aldus Timmermans. Volgens hem is er in september vorig jaar wel gelegenheid geweest voor Tweede Kamerleden om met hem en zijn team in gesprek te gaan, maar had Van der Plas toen "geen tijd of geen belangstelling" om deel te nemen.

"Ik verheug me er nu op om dat gesprek echt aan te gaan", zegt Timmermans. "Ik wil haar graag alle beschikbare informatie geven en wil haar er graag van overtuigen dat we de wetenschap hierin leidend moeten laten zijn. De feiten laten spreken. En op basis daarvan kijken naar welke opties er zijn om de problemen aan te pakken."