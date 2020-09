Wekdienst 26/9: Draagt Trump opvolger Ginsburg voor? • Denk houdt ledenvergadering

Bij een zwakke tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten wordt het 14 tot 16 graden. Het is wisselend bewolkt met soms een bui. Morgen is iets vaker droog, al is er meer bewolking. Na het weekend is er minder wind en ligt het kwik rond 18 graden.

Wat heb je gemist?

Er zijn niet genoeg verpleegkundigen om het toenemende aantal coronapatiënten te verzorgen zonder de reguliere zorg af te schalen. Dat zeggen ziekenhuizen tegen de NOS. "Tot op zekere hoogte kun je wel opschalen door personeel slim in te zetten, maar op een gegeven moment houdt het op", zegt het Leids Universitair Medisch Centrum.

De ziekenhuizen zeggen wel beter voorbereid te zijn dan in maart. Toch is de snelheid waarmee het aantal coronapatiënten nu weer oploopt onverwacht. "We hadden gehoopt dat we, om het oneerbiedig te stellen, een blik verpleegkundigen konden opentrekken, maar opplussen gaat moeizamer dan we dachten", zegt Diederik Gommers, voorzitter van de vereniging van IC-artsen.

Een opleiding van een IC-verpleegkundige duurt 18 maanden. Oud-IC-verpleegkundigen terughalen is niet voldoende gelukt. Daarnaast zit personeel zelf thuis met besmettingen of in quarantaine vanwege besmettingen van gezinsleden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het zijn volgersaantallen waar de meeste Nederlandse influencers alleen maar van kunnen dromen, maar de 94-jarige Britse bioloog en tv-maker David Attenborough kreeg het in anderhalve dag voor elkaar: 3,2 miljoen volgers verzamelen op Instagram.

Hij was al in recordtijd naar de miljoen volgers gesneld. Daar had hij 4 uur en 44 minuten voor nodig. Waarschijnlijk zal hij iets langer nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor hij op Instagram gekomen is: mensen bewust maken van klimaatverandering.