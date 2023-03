Vrouw opent vuur op basisschool in Nashville (VS), zes doden

Op een christelijke privé-basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft iemand drie kinderen en drie volwassenen doodgeschoten. De schutter zelf is ook omgekomen.

Volgens de politie was de schutter een vrouw van 28 jaar met twee geweren en een pistool. Ze kwam uit Nashville en was een oud-leerling van de school. Over een motief is nog niets duidelijk. De vrouw kwam om het leven na een vuurgevecht met de politie.

De school telt ongeveer 200 leerlingen. De kinderen liepen na de schietpartij onder politiebegeleiding hand in hand naar een kerk dichtbij, waar ze werden herenigd met hun ouders.