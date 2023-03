Vijf doden bij schietpartij op basisschool in Amerikaanse stad Nashville

Op een christelijke privé-basisschool in de Amerikaanse stad Nashville zijn bij een schietpartij drie kinderen en twee volwassenen omgekomen, bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis aan de New York Times.

De politie heeft dit dodental niet bevestigd, maar meldt wel dat de schutter dood is. Het is niet duidelijk of de schutter door toedoen van de politie om het leven is gekomen. Ook is nog niet duidelijk of de schutter een van de twee gedode volwassenen is.

De school telt ongeveer 200 leerlingen.