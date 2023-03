Nederlandse regio's aan de top van Europees vestigingsklimaat

Nederlandse regio's behoren tot de aantrekkelijkste plekken in Europa voor bedrijven om zich te vestigen. Vijf Nederlandse gebieden staan in de top 10 van meest concurrerende regio's van Europa, blijkt uit de RCI-index, die de Europese Commissie heeft gepubliceerd.

Winnaar Utrecht scoort het hoogst op opleidingsniveau en innovatie. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren in de regio hoog zijn vergeleken met andere Europese regio's. Ook valt op dat de regio een hoge arbeidsmarktparticipatie onder vrouwen heeft, wat samenhangt met hun hoge opleidingsniveau.

"Als provincie Utrecht zijn we hier natuurlijk enorm trots op. De regio Utrecht is een heel aantrekkelijk gebied; studenten blijven hier niet voor niets graag wonen en werken," zegt Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Tijdens de vorige editie in 2019 stond Utrecht nog op een gedeelde tweede plek met Londen. Toen kwam Stockholm als meest aantrekkelijke regio uit de bus.

Dat Nederland het zo goed doet in deze Europese rangschikking is opvallend, omdat er vorige maand nog zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat klonken vanuit de Tweede Kamer en het bedrijfsleven. Aanleiding voor deze zorg was het vertrek van onder andere Shell en Unilever. Voornamelijk de toenemende belastingdruk en onzekerheid rondom de stikstofcrisis zouden internationale investeerders afschrikken om zich hier te vestigen.