Optimisme op het China Development Forum: terug naar 'business as usual'

Van vicepremier Ding Xuexiang tot de minister van Financiën en China's chef handel: de boodschap aan de verzamelde bedrijven op het China Development Forum was eensluidend. Na drie jaar van coronalockdowns is het weer business as usual.

"De poorten gaan verder open", zei handelsminister Wang Wentao tegen de aanwezigen in een van de villa's van Diaoyutai, de plek waar China doorgaans staatshoofden en regeringsdelegaties ontvangt. "Het zakenklimaat wordt alleen maar beter, meer en meer bedrijven komen naar ons land. China blijft een hotspot voor buitenlandse investeringen."

"We zijn ontzettend blij", zei Apple-topman Tim Cook zaterdag bij de aftrap van het forum, dat de afgelopen drie jaar noodgedwongen online werd gehouden. "Apple en China hebben samen kunnen groeien, dit is een symbiotische relatie." Het komt erop neer dat de twee niet zonder elkaar kunnen.

De warme ontvangst van Cook in Peking werd in staatsmedia tegenover de ontvangst van Tiktok-baas Shou Zi Chew in Washington gezet. Hij werd afgelopen week streng ondervraagd door het Amerikaanse Congres in een hoorzitting over Tiktok. "De vijandige benadering staat in schril contrast met de open houding van de Chinese regering ten opzichte van buitenlandse bedrijven", schreef propagandatabloid Global Times.

Afwezigheid Amerikaanse topmannen

Cook is een van de weinige Amerikaanse bestuursvoorzitters die zich op het podium in Diaoyutai lieten zien. "Veel kopstukken uit het Amerikaanse bedrijfsleven zijn bang om in eigen land gezien te worden als te vriendelijk met China", zegt een van de Amerikaanse aanwezigen uit de financiële sector. "Je wilt je kop niet te ver boven het maaiveld uitsteken. Het sentiment is slecht."

Bedrijven elders in de wereld hebben daar minder last van. De topman van het Saoedische staatsbedrijf Aramco kwam in een toespraak superlatieven tekort. "We gaan verdubbelen", zei topman Amin Nasservan van 's werelds grootste olieproducent over de leveranties aan China. De zaal ernaast was ingeruimd om een serie aan nieuwe contracten te ondertekenen.

Ook Rio Tinto, het Brits-Australische mijnbouwbedrijf, liet geen moment onbenut om te laten zien dat het terug is in China. Topman Jakob Stausholm roemde het Chinese economische beleid van de afgelopen vier jaar. Waarschijnlijk vergiste hij zich en bedoelde hij de laatste decennia. De afgelopen jaren trokken zware coronamaatregelen juist een zware wissel op de Chinese economie.

Discrepantie import en export

Ook Europese bedrijven lieten zich zien in Diaoyutai. "We zijn al bijna een eeuw actief in China", zegt Vincent Clerc van AP Møller-Maersk, 's werelds grootste containervervoerder. "Het zwaartepunt van de toeleveringsketen ligt in China, dit is een ontzettende belangrijke markt voor ons. De heropening biedt ons de kans opnieuw in contact te komen met onze Chinese vrienden." Hij waarschuwde er wel voor dat het herstel nog zwak is.

Europa verkocht afgelopen jaar voor zo'n $240 miljard aan producten aan China. Andersom kochten EU-landen voor $657 mrd in China. "Grofweg drie keer zoveel, een enorme discrepantie", zegt Clerc, die een deel van de containers noodgedwongen leeg laat terugvaren naar de Volksrepubliek. "We moeten ons afvragen of dat wel zo duurzaam is. Handel moet tweerichtingsverkeer zijn."