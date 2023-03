Tienduizenden betogers bij Israëlische parlement, wachten op toespraak Netanyahu

Zeker 80.000 betogers hebben zich buiten het Israëlische parlement in Jeruzalem verzameld in afwachting van een toespraak van premier Netanyahu. Dat melden Israëlische media op basis van schattingen van de politie. Verwacht wordt dat Netanyahu in zijn toespraak aankondigt dat omstreden regeringsplannen om de rechterlijke macht te hervormen (voorlopig) niet doorgaan. Ook in de steden Tel Aviv en Haifa wordt gedemonstreerd. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat later vanavond uiterst rechtse groeperingen in het land van zich laten horen. Netanyahu riep eerder vanmiddag betogers van beide kanten op om geen geweld te gebruiken. Aanvankelijk zou de premier vanmorgen al spreken, maar de toespraak werd meerdere keren vooruitgeschoven, naar verluidt vanwege gesteggel tussen Netanyahu en de coalitiepartijen.

Afgelopen nacht was het al onrustig in Israël, nadat de minister van Defensie Yoav Gallant door Netanyahu de laan uit was gestuurd. Hij had kritiek geuit op de vergaande hervormingen. De radicaal rechtse minister van Veiligheid Ben-Gvir zou inmiddels hebben gedreigd met zijn ontslag, als Netanyahu de plannen opschort. Ook overdag hield de onrust aan. Door middel van stakingen in allerlei sectoren proberen betogers momenteel de economie plat te leggen. Daardoor konden vluchten van de belangrijkste luchthaven van het land vandaag niet vertrekken. Grote winkelcentra, scholen en universiteiten hielden de deuren gesloten en in het buitenland zijn Israëlische diplomaten niet aan het werk. Eind vorig jaar werd in Israël de meest rechtse en religieus conservatieve regering ooit geïnstalleerd, onder leiding van Netanyahu. Al snel presenteerde de regering vergaande hervormingen. Zo moet bijvoorbeeld de macht van het hooggerechtshof worden ingeperkt en het aantal nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden uitgebreid. Bekijk hier een overzicht van de demonstraties: