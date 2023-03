Nieuwslezer en hoorspelacteur Donald de Marcas (89) overleden

Oud-nieuwslezer en (hoorspel)acteur Donald de Marcas is afgelopen vrijdag samen met zijn vrouw Sonja Bernd't overleden. De Marcas werd 89 jaar, Bernd't 84.

De Marcas leed aan dementie en zijn vrouw was ongeneeslijk ziek, vertelt Erik Mark Ossedrijver, een neef van het stel, aan de Gooi- en Eemlander. Ossedrijver was samen met zijn vrouw bij de gezamenlijke euthanasie van De Marcas en Bernd't. Volgens Ossedrijver was de Marcas bang om na het overlijden van zijn vrouw alleen achter te blijven.

De Marcas begon zijn carrière in 1953 bij de jeugdafdeling van de AVRO-radio, waar hij onder meer radiopresentator en hoorspelacteur was. Verder werkte hij voor onder andere de Nederlandse Radio Unie, NOS, KRO en VARA. Ook was de Marcas een van de stemmen van de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP, later NOS Radionieuws.

Hoorspelacteur

In zijn loopbaan speelde De Marcas honderden rollen als hoorspelacteur, ook was hij stemacteur. Zo sprak hij de stem van Kuifje in en verschillende sprookjes.

Sonja Bernd't is de artiestennaam van Sonja Johanna Ossedrijver. Ze was zangeres en sieradenmaakster. De Marcas trad vaak samen met haar op met cabaretliedjes en korte verhalen.

De Marcas was Joods, zijn vrouw half-Joods. De Marcas zat tijdens de oorlog 2,5 jaar ondergedoken. Veel van zijn familieleden overleefden de oorlog niet. Vanwege hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, waren ze betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven zoals 4 mei-herdenkingen. De Marcas las vaak gedichten voor tijdens herdenkingen.