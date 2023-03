Vitesse dreigt op korte termijn proflicentie kwijt te raken vanwege stadionconflict

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) dreigt op korte termijn de proflicentie van Vitesse in te trekken. Het intrekken van de licentie heeft te maken met het feit dat Vitesse nog geen overeenkomst heeft over de huur van stadion Gelredome.

Omdat het intrekken van de vergunning desastreuze gevolgen kan hebben voor de Arnhemse club, stapt Vitesse opnieuw naar de rechter. Dat bevestigt een van de advocaten van Vitesse aan Omroep Gelderland.

De club hoopt het recht om in Gelredome te spelen af te dwingen via een zogeheten turbospoedbehandeling op 7 april. De Arnhemmers verloren in februari een kort geding en hebben ook al twee zittingen in een bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht achter de rug.

In de motivering van het kort geding stelde de rechtbank vrij duidelijk dat het recht om altijd in Gelredome te kunnen blijven spelen waarschijnlijk niet meer bestaat. Pas volgende maand volgt in de bodemprocedure een uitspraak. Maar dat is voor de Arnhemse club te laat.

Uitstel

Clubs dienen de voetbalbond volgens de reglementen uiterlijk in februari te laten weten of ze beschikken over "een stadion in Nederland voor het spelen van wedstrijden die georganiseerd zijn in het kader van betaaldvoetbalcompetities". Als een club daar niet in slaagt, staat de licentie op het spel.

Dat is dus nu het geval. Vitesse heeft al uitstel gekregen tot 11 april. Dan moet een speellocatie bekend zijn.

Ten grondslag aan de opzegging van het huurcontract van Vitesse lag het feit dat de overeenkomst stilzwijgend met maar liefst twintig jaar verlengd zou worden, tot 1 oktober 2043.

Vitesse weigert eigenaar Nedstede nog langer de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te betalen als het huidige contract in september van dit jaar afloopt. De Arnhemmers vinden die prijs niet marktconform, zodoende ontstond er een conflict.

Spoedappel

De beoogde Amerikaanse eigenaar van Vitesse Coley Parry, die nog steeds wacht op toestemming van de KNVB om de club te mogen runnen, voerde al gesprekken met de eigenaar van Gelredome. Maar uiteindelijk is er nog geen deal.