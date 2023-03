Familie van meisje (7) dat omkwam bij ongeluk Utrecht wil uitvaart in Eritrea

De Eritrese familie van het 7-jarige meisje dat vrijdag bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht om het leven kwam, wil dat ze wordt begraven in Eritrea. Buurtinitiatief Stichting Stadsklooster Utrecht staat in contact met de familie en is een inzameling gestart om de wens te bekostigen.

"We wilden heel graag iets doen. Het meisje naar Eritrea brengen kost gewoon veel geld, en dus kwam een vrijwilliger met het idee om een inzameling te starten", zegt voorzitter Jeroen Kwaaitaal.

Het slachtoffer kwam om het leven toen ze samen met haar moeder en broertje onderweg was naar de Taalschool, een school voor nieuwkomers in Nederland.

Broertje weer thuis

Rond 08.00 uur 's ochtends werd ze bij het oversteken van de Vleutenseweg aangereden door een tegemoetkomende stadsbus. Ze overleed ter plekke. Haar 5-jarige broertje raakte zwaargewond en is inmiddels thuis uit het ziekenhuis, meldt de politie. De moeder bleef ongedeerd.

Op de school van de kinderen is vandaag stilgestaan bij de dood van het meisje. Zo was er een kringgesprek om te praten over het verlies en werden gesprekken met ouders gevoerd: "Er is natuurlijk heel veel verdriet, we zijn aangeslagen. Dit is de nachtmerrie van iedere ouder", zegt schooldirecteur Jenny Olsthoorn tegen RTV Utrecht.

De school heeft een speciale plek ingericht om het omgekomen meisje te herdenken en er ligt een condoleanceboek. Ook kunnen kinderen een kaart schrijven of een knutselwerkje maken. De steunbetuigingen worden later deze week aan de familie overhandigd.

Het onderzoek naar het ongeluk is nog niet afgerond, meldt de politie. De stichting verwacht in totaal 5000 euro nodig te hebben.