Stakingen streekvervoer opgeschort, 'goede stappen in overleg'

De geplande stakingen woensdag en donderdag in het streekvervoer worden opgeschort, melden de vakbonden FNV en CNV. De bonden zeggen dat er goede stappen worden gemaakt in de gesprekken over een oplossing van het cao-conflict.

Om het conflict uit het slop te trekken zijn onlangs twee verkenners aangesteld: oud FNV-voorzitter Han Busker en Harry van der Kraats, oud-directeur van werkgeversorganisatie AWVN.

De bonden eisen onder meer fors hogere lonen en minder werkdruk. De werkgevers in het streekvervoer zeggen dat daar niet genoeg geld voor is. Volgende week staan er ook nog drie stakingsdagen gepland, op maandag, woensdag en vrijdag. Die stakingsdagen blijven vooralsnog staan.