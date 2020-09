Man neergeschoten in Amsterdam, verdacht pakketje blijkt explosief

In Amsterdam Nieuw-West is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde aan de Osdorper Ban. De man is in onbekende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

In de omgeving werd een verdacht pakketje gevonden. In verband daarmee werden woningen in de omgeving ontruimd. Het bleek een explosief te zijn. Het is door explosievenexperts meegenomen en op een veilige plaats tot ontploffing gebracht.

Het onderzoek ter plaatse is nog niet afgerond. De politie kan of wil nog niets kwijt over de aanleiding van de schietpartij of een verband met de het explosief dat werd gevonden.