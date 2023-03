Humza Yousaf volgt Sturgeon op als premier van Schotland

Humza Yousaf is verkozen tot de nieuwe partijleider van de Scottish National Party (SNP) en daarmee ook tot de nieuwe premier van Schotland. Hij versloeg de huidige minister van Financiën Kate Forbes en voormalig staatssecretaris Ash Regan.

Yousaf is van Pakistaanse afkomst en is de eerste Schotse premier van kleur.

Yousaf volgt Nicola Sturgeon op, die vorige maand onverwacht haar vertrek aankondigde. Sturgeon was de eerste vrouwelijke premier van Schotland en stond acht jaar lang aan het hoofd van de Schotse regering. Ze was als premier de drijvende kracht achter de Schotse onafhankelijkheidsbeweging.

Nieuwe koers

Met de keuze voor de 37-jarige Yousaf hebben de leden van de SNP laten weten welke koers de partij moet gaan varen. Het links-progressieve beleid van Sturgeon leidde tot flink wat wrijving binnen de SNP. Met name een omstreden transgenderwet die het mensen makkelijker zou maken om van geslacht te veranderen, stuitte op veel verzet. Uiteindelijk werd die wet door Londen geblokkeerd.

Met Yousaf houden de leden van de SNP vast aan de koers die Sturgeon heeft uitgezet. Hij deelt de progressieve visie van de vertrekkende premier. Zo liet hij tijdens zijn campagne al weten dat hij alsnog wil proberen de transgenderwet door te voeren.

Ook deelt Yousaf de wens voor een onafhankelijk Schotland. Vlak na zijn verkiezing zei hij dat "de Schotten onafhankelijkheid nu meer nodig hebben dan ooit tevoren" en dat "dit de generatie is die onafhankelijkheid zal brengen". In zijn verkiezingscampagne benadrukte Yousaf wel dat hij eerst wil werken aan een 'stabiele en gedragen' meerderheid voor onafhankelijkheid. Die is er nu nog niet.

Moeilijk vaarwater

Het vertrek van Sturgeon en de benoeming van haar opvolger komt een jaar voor de eerstvolgende verkiezingen. De SNP is al sinds 2007 aan de macht en de partij is de afgelopen jaren minder populair geworden. Dat komt onder meer door onvrede over het Schotse onderwijssysteem en lange wachtlijsten in de zorg. Met Yousaf als nieuwe leider hoopt de SNP aan de macht te blijven.

In haar regeringsperiode maakte Sturgeon zich hard voor de Schotse onafhankelijkheid en wist ze een aantal overheidsbevoegdheden over te hevelen naar de Schotse regering. Vooral in de stormachtige jaren na de Brexit werd de Schotse roep om onafhankelijkheid groter.

Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Sturgeon raakte meerdere keren in conflict met de Britse overheid, onder andere over het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum. De regering in Londen weigerde zo'n referendum toe te staan.