Jong Oranje komt niet verder dan remise in oefenduel met Jong Tsjechië

Jong Oranje is in z'n tweede oefenduel tijdens het trainingskamp in Spanje niet verder gekomen dan een gelijkspel. Hoewel er in de Pinatar Arena in Murcia meer in zat, kwam de equipe van bondscoach Erwin van de Looi tegen Jong Tsjechië niet verder dan 1-1.

Halverwege de tweede helft stoomde Anass Salah-Eddine, na een prachtpass van Daniel van Kaam, in zijn eentje op Jaros af, maar ook de FC Twente-speler slaagde er niet in de Tsjechische keeper te verschalken.

De penalty was veroorzaakt door Million Manhoef, die zich even later aan de andere kant onderscheidde. Wouter Burger, de oud-Feyenoorder die tegenwoordig bij FC Basel speelt, legde na een kluts de bal terug op de Vitesse-aanvaller. Manhoef, die tegen Noorwegen als invaller zijn Jong Oranje-debuut maakte, trof met een droge knal doel: 1-0.

Nederland, met de sterk spelende debutant Dirk Proper (NEC) op het middenveld, leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar kreeg een kwartier voor tijd toch de gelijkmaker te incasseren. Burger leed balverlies en werd vervolgens door Vaclav Sejk uitgekapt, waarna de Tsjech met succes de verre hoek opzocht.

Even later stond Schendelaar met een knappe redding nog meer onheil in de weg bij een schot van Karabec en werd een Tsjechisch doelpunt ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd. Invaller Sydney van Hooijdonk had Nederland alsnog de zege kunnen bezorgen, maar hij kopte in kansrijke positie naast.

EK in Georgië

Het trainingskamp in Spanje was belegd ter voorbereiding op het EK van komende zomer in Georgië en Roemenië, waar ook Noorwegen en Tsjechië van de partij zullen zijn. Nederland treft in de poulefase in de Georgische hoofdstad Tbilisi achtereenvolgens België, Portugal en het gastland.