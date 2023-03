Prins Harry en Elton John in rechtszaak tegen tabloid om afluisterpraktijken

Een groep bekende Britten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de uitgever van de Britse tabloid Daily Mail. Het gaat om onder anderen prins Harry, zanger Elton John en actrice Liz Hurley. Zij zeggen dat de krant meermaals hun privacy heeft geschonden.

Volgens de klagers heeft Daily Mail, een van de best verkochte schandaalkranten van het land, privédetectives ingehuurd om afluisterapparatuur te plaatsen in hun huizen en auto's. Privégesprekken zijn op die manier opgenomen, zeggen ze. Ook zou de politie zijn omgekocht om gevoelige informatie te delen en de krant zou in het bezit zijn van medische informatie.

De praktijken hebben betrekking op de periode 1993 en 2011. De uitgever van Daily Mail spreekt de beschuldigingen tegen. Een rechter buigt zich de komende vier dagen over de zaak om te bepalen of er voldoende bewijs is om verder te gaan.

Meerdere rechtszaken door prins Harry

De geruchtmakende affaire krijgt veel aandacht in het Verenigde Koninkrijk. Prins Harry is speciaal voor de eerste zittingsdag naar Londen gekomen.

De tweede zoon van koning Charles heeft nog drie andere rechtszaken lopen tegen Britse media vanwege mogelijke privacyschending. Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben herhaaldelijk uitgehaald naar de Britse roddelpers. Ze voelen zich achtervolgd en media zouden zich racistisch hebben uitgelaten over Markle.

In december 2021 werd ze in het gelijk gesteld in een andere zaak tegen Daily Mail. De tabloid moest haar een schadevergoeding betalen vanwege de publicatie van een brief die ze aan haar vader had gestuurd. De krant had daar geen toestemming voor en schond met de publicatie Meghan's privacy.