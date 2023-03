Motorcoureur Marquez mist volgende grand prix door crash op Portugees circuit

Achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez mist de volgende MotoGP-race, nadat hij gisteren tijdens de Grand Prix van Portugal een breuk in het middenhandsbeentje van zijn duim opliep na een stevige botsing met Miguel Oliveira en Jorge Martin. Ook Pol Espargaró en Enea Bastianini missen de volgende grand prix door een blessure. Op de snelle en golvende baan van Portimão stond afgelopen weekend de eerste MotoGP-wedstrijd van het jaar op het programma. De grand prix van Portugal stond in het teken van de nodige ongelukken. Veel ongelukken Op vrijdag kwam Honda-rijder Pol Espargaró hard ten val, waarna hij in de bandenstapel vloog. Hij brak onder meer zijn kaak en een wervel. Een dag later crashte Enea Bastianini in de eerste sprintrace ooit in de MotoGP, waardoor de Italiaan zijn schouderblad brak. Tijdens de race op zondag verremde Marc Márquez zich, waardoor hij eerst Jorge Martin en daarna thuisrijder Miguel Oliveira raakte. Laatstgenoemde kwam samen met Márquez hard ten val. Martin kon door, maar crashte later ook uit de race. De Spanjaard gaf na de race aan boos te zijn op zijn landgenoot Márquez, ook omdat dit niet de eerste keer is dat de veelvraat een ongeluk veroorzaakt door agressief rijgedrag.

"Portimão is een circuit waar over het algemeen vrij veel valpartijen plaatsvinden. Dat komt door de aard van het circuit, met veel hoogteverschil en blinde bochten." Motorsport-commentator Hans van Loozenoord

Vanaf dit seizoen wordt er bij elke grand prix op zaterdag een sprintrace gereden. De sprint gaat over de halve lengte van de hoofdrace op zondag en de top-negen krijgt punten. Van tevoren waren er al zorgen van coureurs over grote risico's die sommige coureurs zouden nemen. Na de race waren Aleix Espargaró en Fabio Quartararo kritisch. Volgens voormalig wereldkampioen Quartararo "is het vragen om ongelukken." Motorsportcommentator Hans van Loozenoord zag dat de sprintrace anders werkte dan de normale race op zondag. "De sprintraces zijn volledig nieuw. Bij een sprint starten de coureurs met de banden die het meeste grip hebben, omdat die banden goed functioneren op een kortere afstand." "Daarnaast starten ze met een halfvolle tank. Dat betekent dat ze er meteen vol in gaan. Normaal heb je met hardere banden meer tijd nodig om ze op temperatuur te krijgen en zijn de motoren in de eerste paar ronden zwaarder." Bekijk hier een samenvatting van de race:

Een dag na zijn zege in de sprintrace is Francesco Bagnaia ook de beste in de hoofdrace op het Autodromo Internacional do Algarve-circuit in Portugal, bij de eerste grand prix van het MotoGP-seizoen. - NOS

Toch ligt de verantwoordelijkheid om gevaarlijke situaties te voorkomen volgens Van Loozenoord bij de coureurs zelf. "De coureurs zullen in het nieuwe format meer zelfbeheersing en terughoudendheid moeten tonen. Ze zijn dit niet gewend en moeten zich aanpassen. Soms moet je iets meer tijd nemen en wat minder risico. Dan neem je maar voor lief dat je iets inlevert ten opzichte van je concurrentie die wat sneller op tempo is." "Bij de aankondiging van de sprintraces was een aantal rijders al niet zo enthousiast, maar coureurs die het zaterdag goed gedaan hebben, klagen echt niet. De meningen zijn verdeeld."

Miguel Oliveira (l) ligt op de grond nadat hij ten val komt door een actie van Marquez (r) - AFP