Laatste kans voor voetbalsupporters: 'Als het misgaat zonder publiek spelen'

Het kabinet overweegt voetbalsupporters uit de stadions te weren als ze zich dit weekend opnieuw niet aan de coronaregels houden. "Als je je cluppie graag live wil blijven zien, houd je dan aan de regels", zegt minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport tegen het AD. "Mochten de afspraken weer worden geschonden, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt er bijvoorbeeld gespeeld zonder publiek."

Donderdagavond kwam een grote groep Willem II-supporters samen in Tilburg voor een feest. Op een plein werd gezongen en gedanst, zonder dat de coronaregels werden nageleefd. Ook bleek het afgelopen weekend lastig voor voetbalsupporters om niet te juichen en zingen in stadions.

"We moeten met zijn allen de verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te drukken", zegt minister Van Ark. "Onverantwoorde taferelen horen daar zeker niet bij." Daarom vindt ze dat supporters die hun club live willen zien zich ook aan regels moeten houden. "Of kijk de wedstrijd thuis als je je niet kunt inhouden."

Morgen staat de competitiewedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag op het programma, twee clubs met een fanatieke aanhang. "Dit lijkt me een fantastische gelegenheid om te laten zien dat het wél kan", aldus Van Ark.

Nieuw advies OMT

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het oplaaiende coronavirus. De betrokken ministers praten met burgemeesters van de grote steden over nieuwe ingrepen. Het Outbreak Management Team komt daarover maandag met een advies. De blik wordt dit weekend eerst op het betaalde voetbal gericht.

Gisteren kwamen er bijna 2800 nieuwe besmettingen bij. Volgens premier Rutte gaat het nu zo snel dat er ingegrepen moet worden. Wel blijft hij benadrukken dat extra maatregelen geen zin hebben als mensen hun gedrag niet veranderen.