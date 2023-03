Podcast De Dag: hoe besmeurde Ralph Hamers de bankensector moet redden

Na de val van de Zwitserse bank Credit Suisse en de gedwongen overname door UBS zijn de zorgen in de Europese bankensector niet voorbij. Gespannen wordt er naar de effectenbeurzen gekeken. Critici vrezen dat met de samenvoeging van Credit Suisse en UBS een monster wordt gecreëerd: namelijk een van de grootste systeembanken van Europa die straks niet alleen too big to fail is, maar ook too big to save.

De man op wiens schouders deze precaire operatie rust is de Nederlandse voormalig ING-topman Ralph Hamers. Hij vertrok naar Zwitserland na witwasaffaires en ophef over zijn salaris bij ING; ook wordt hij als eerste ex-topman van een Nederlandse bank strafrechtelijk vervolgd. Een zaak die hem nu als UBS-topman in de problemen kan brengen. Is hij wel geschikt om het vertrouwen in het Zwitserse (en ook breder: het Europese) bankwezen te herstellen?

In deze podcast vertelt Jeroen van Wensen, financieel journalist bij Elsevier Weekblad, over de opmerkelijke wendingen in de carrière van Ralph Hamers. Hoe kwam een man die ooit door een satirisch programma werd uitgeroepen tot 'lul van de week' op deze cruciale positie terecht? En hoe kwetsbaar maakt zijn verleden hem in zijn nieuwe rol?

