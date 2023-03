Vanavond op tv: Wim de Bie overleden • Wat gaat Netanyahu doen? • Risico's door gebrekkige beveiliging

Aartsvader van de tv-satire overleden

Televisiemaker Wim de Bie is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek.

Samen met Kees van Kooten vormde hij jarenlang een duo op radio en televisie. In programma's als Het Simplisties Verbond, Koot en Bie en Keek op de Week gaven ze commentaar op het nieuws en speelden ze typetjes.

Via hun satire verrijkten ze de Nederlandse taal met woorden en uitdrukkingen als 'regelneef', 'doemdenken' en 'mozes kriebel'. Taalhistoricus Ewoud Sanders schreef er een boek over en is vanavond te gast.