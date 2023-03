Libanese regering overstag na chaos: zomertijd gaat woensdag in

Niet volgende maand maar aanstaande woensdag gaat in Libanon de klok een uur vooruit. Premier Mikati is teruggekomen van zijn controversiële en abrupte besluit een maand te wachten met de invoering van zomertijd.

De bekendmaking van afgelopen weekend leidde tot chaos en verdeeldheid, in een land dat al zwaar getroffen is door crises. Volgens Mikati wordt het besluit nu teruggedraaid na een "kalme discussie". Net als bij keuze om langer in wintertijd te blijven, is ook nu geen uitleg gegeven.

'Tijdszones'

Sinds zondagmorgen is de Libanese maatschappij verdeeld in verschillende tijdszones. Een deel van de bevolking volgt het besluit van de regering om de klok pas in april vooruit te zetten. En ander deel heeft, zoals in Europa, wel in de nacht van zaterdag op zondag een uur ingeleverd.

Er wordt aangenomen dat de maatregel ingesteld was vanwege de ramadan. Gedurende wintertijd is het eerder donker en kunnen mensen dus een uur eerder stoppen met vasten.