'Unieke' Wim de Bie 'wilde niet achter de massa aan lopen'

Het werk van de overleden televisiemaker en satiricus Wim de Bie (83) markeert voor velen het begin van een satirische traditie in Nederland. Deskundigen roemen de invloed die hij samen met Kees van Kooten had op de satirische tv en de maatschappij als geheel.

Of het nu Tedje van Es, Berendien uut Wisp, of oud-leraar Duits Otto den Beste was: de typetjes die door De Bie werden vertolkt, stonden volgens velen voor een groter maatschappelijk fenomeen. De vertolkingen bleken bovendien geregeld hun tijd vooruit.

"De invloed van die mannen en hun repertoire en reputatie zijn gigantisch. Er kan in Nederland geen verkiezing plaatsvinden of we hebben het over De Tegenpartij", zegt televisiedeskundige Bert van der Veer met een verwijzing naar de fictieve politieke partij geleid door de typetjes Jacobse en Van Es.

Van Kooten en De Bie wilden met die partij de toenmalige Centrumpartij van Hans Janmaat op de hak nemen, maar de partij werd met zogenaamde campagneslogans als "Geen gezeik, iedereen rijk" onbedoeld enorm populair. Zo populair dat Van Kooten en De Bie besloten om te stoppen met het duo omdat ze Kamerzetels dreigden te winnen.

Ook premier Rutte sprak op Twitter zijn medeleven uit aan de nabestaanden: