Oproep aan ondernemers: 'Doe alles om tweede lockdown te voorkomen'

Van de 25 veiligheidsregio's in Nederland gelden er in 14 nu extra maatregelen. Onder meer burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft gepleit voor landelijke maatregelen.

De werkgeversorganisaties beginnen dit weekend ook een campagne op sociale media gericht op alle mensen in Nederland om zich beter aan de maatregelen te houden.

"Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien", schrijven de werkgevers in een brief. Ze vragen hun leden het voortouw te nemen als het gaat om het volgen van de gedragsregels. "Omdat we merken dat de aandacht is verslapt, roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen hun leden op om zich beter te houden aan de maatregelen om een tweede lockdown te voorkomen. In maart werd door het kabinet een zogenoemde 'intelligente lockdown' in het leven geroepen.

Volgens de werkgeversorganisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders, omdat mensen elkaar treffen in bedrijven, bijvoorbeeld in winkels. Vooral de bewustwording bij mensen moet omhoog, schrijven ze.

Daarnaast dringen de werkgevers er bij het kabinet op aan dat alle beschikbare test- en labcapaciteit zo snel mogelijk wordt ingezet. Volgens hen is er een sterk groeiende onrust onder de leden over de lange wachttijden bij de GGD's. "De helft van onze leden ziet dit als het grootste knelpunt in de huidige crisis."