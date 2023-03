'De atletiekbond gaf me het gevoel dat ik niet mens genoeg was'

In de documentaire 'Category: Woman' vraagt de maker aandacht voor de positie van intersekse personen het atletiek. - NOS

De ingreep heeft enorme gevolgen voor Negesa: ze krijgt last van hoofdpijnen en is niet meer de atlete die ze was. Ze loopt nog sporadisch een wedstrijd, eentje in 2017 en in 2021. Maar ze blijft ver verwijderd van de toptijden die ze ooit liep. In de documentaire Category: Woman vertelt Negesa hoe de operatie haar leven compleet heeft veranderd. "Na de operatie keek niemand naar mij om. Ook niet de mensen die daarvoor de hele tijd met me praatten. Als mens hoor je hormonen te hebben. Maar nu heb ik totaal geen hormonen." World Athletics ontkent Negesa zegt in 2019 in een reportage van de Duitse televisiezender ARD dat een arts van World Athletics haar destijds adviseerde om tot opereren over te gaan. Vanuit de wereldatletiekfederatie wordt dit ontkend. Category: Woman wordt sinds afgelopen weekend vertoond op het filmfestival Movies that Matter in Den Haag. Behalve Negesa doen meerdere atleten een vergelijkbaar verhaal in de documentaire. Ook de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, die eveneens vanwege haar hoge testosteronwaarden vaak onderwerp van discussie is geweest, komt in de film voor.

Annet Negesa - NOS

"De vrouwen in de film zijn getroffen door seksediversiteit van World Athletics", zegt regisseur Phyllis Ellis. De Canadese is ook schrijfster en actrice en een voormalig hockeyster die op de Olympische Spelen van 1984 in actie kwam. Ellis maakte de documentaire in samenwerking met Payoshni Mitra. De onderzoekster annex activiste vindt dat atleten met hoge testosteronwaarden beschermd moeten worden en niet bij voorbaat moeten worden uitgesloten. Zo scherpte World Athletics afgelopen week de regels voor intersekse personen aan. Zij moeten nu twee jaar, in plaats van één jaar, aan lage testosteronwaarden voldoen om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. World Athletics denkt met deze maatregel bij de vrouwen een gelijk speelveld te kunnen blijven garanderen.

Wat is intersekse precies? Als je een intersekse persoon bent, heb je zowel mannelijke als vrouwelijke (geslachts-)kenmerken. Het intersekse spectrum is breed en de verschillen tussen individuen groot. Het kan zijn dat bij de geboorte al duidelijk is dat iemand een intersekse persoon is, maar soms komt iemand er pas later achter via een echo of ander onderzoek. Bijvoorbeeld als iemand zich aan de buitenkant volledig vrouwelijk ontwikkelt, maar van binnen de 'mannelijke' XY-chromosomen heeft. De wereldatletiekbond World Athletics ontdekte na tien jaar onderzoek dat iets meer dan zeven op de duizend vrouwelijke topatleten intersekse atleten zijn met testosteronniveaus binnen het bereik van mannen.

De genderdiscussie is voor de wereldatletiekfederatie al decennia een gevoelig thema. "Ik verwacht dat internationale bonden intersekse sporters met waardigheid behandelen. En op dit momenten behandelen ze die vrouwen niet met waardigheid", zegt Mitra. "Het kan niet zo zijn dat, alleen omdat je een gelijk speelveld wilt hebben, je anderen uitsluit", vindt de activiste. In 2021 maakten we een explainer over de jarenlange strijd van Caster Semenya tegen de internationale atletiekfederatie: