Ook dassenburchten ontdekt onder het spoor bij Vught

Niet alleen in Esch, maar ook onder het spoor bij Vught zijn dassenburchten ontdekt, meldt spoorbeheerder ProRail. Daarom wordt ook dit deel van de spoorlijn tussen Boxtel en Den Bosch aangepakt.

Sinds vorige week dinsdag rijden er tussen Boxtel en Den Bosch geen treinen omdat er onder het spoor bij Esch dassenburchten waren ontdekt. In Vught, zo'n twee kilometer verderop, zijn nu dus ook meerdere dassenburchten gevonden. Dit is op dezelfde spoorlijn waar het treinverkeer nu stilligt.

Bij Vught zijn de werkzaamheden inmiddels ook begonnen. "Zo hebben we kleppen geplaatst bij de pijpen, zodat de dassen die nog aanwezig zijn er in de nacht wel uit kunnen, maar niet meer terug", aldus ProRail. Ook is er gras gemaaid om de dassen te ontmoedigen daar nog te komen, meldt Omroep Brabant.

Gisteren heeft de spoorbeheerder een ontheffing gekregen om de burchten weg te graven. Daar zijn ze vanochtend mee begonnen.

Dassen ontmoedigen

De burchten die eerder bij Esch zijn ontdekt, zijn dit weekend uitgegraven. Volgens ProRail zijn er in totaal 25 gangen ontdekt. In de nacht en tijdens het graven overdag zijn daar geen dassen meer gezien. De spoorbeheerder vermoedt dat de dassen die hier zaten, intussen een andere plek hebben gevonden.

Als alle graafwerkzaamheden bij Esch en Vught klaar zijn, moet de grond onder het spoor weer stevig worden gemaakt. Pas daarna kunnen treinen weer veilig over het spoor rijden. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit weer kan.

