NOS en Nieuwsuur winnen Loep voor onderzoeksjournalistiek

De NOS heeft een Loep gewonnen, de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek, voor het verhaal over het bombardement van Nederlandse F-16's op de Iraakse stad Hawija in 2015. Daarbij vielen zeker zeventig burgerdoden. Het was een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS.

Blijk van waardering

Elk jaar reikt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten prijzen uit voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. "We zijn blij verrast. Het is fijn als je een blijk van waardering van collega's krijgt. Het is een vakjury van collega's die het een goed verhaal vonden", zegt researchredacteur Ben Meindertsma van de NOS.

"We hebben voor dit verhaal heel lang moeten aanmodderen en hadden nooit gedacht dat dit uiteindelijk zo'n goed verhaal zou worden. We hebben het een jaar geprobeerd. Toen het eindelijk lukte, was dat een groot moment."

Meindertsma en zijn collega Lex Runderkamp hebben in de tussentijd niet stilgezeten. "We hebben sindsdien alweer vier verhalen gemaakt die hebben geleid tot debatten in de Tweede Kamer. In die zin is het verhaal nog niet af. Er zijn nog duizenden luchtaanvallen waarvan we niet weten waar en wanneer ze hebben plaatsgevonden. Defensie wil daar niks over zeggen. De echte vraag is wat er bij die andere aanvallen is gebeurd. Dat laat ons niet los."