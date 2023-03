Van blik ballen naar 12.400 euro prijzengeld, padel groeit en bloeit

De Nederlandse kampioenen padel, met vanaf links: Bram Meijer, Sten Richters, Marcella Koek en Steffie Weterings - KNLTB

Samen met Paul Haarhuis opende hij in 2002 de eerste padelbaan in Nederland en sinds 2020 - na een uiterst moeizame overname van de Nederlandse Padel Bond door de KNLTB - moet Eltingh de enorme groei van de racketsport in goede banen zien te leiden. Al doet hij dat niet alleen. "We hebben bij de KNLTB nu 24 fte's die met padel bezig zijn." De tennisbond investeert financieel behoorlijk om padel te laten groeien. Dat geld gaat onder meer naar evenementen als het NK in Zwolle, maar er worden ook steeds meer internationale toernooien in Nederland georganiseerd. Van blik ballen naar prijzenpot van 12.400 euro Het NK in Zwolle heeft een prijzenpot van 12.400 euro. De winnaars bij de vrouwen en de mannen gaan ieder met 1.400 euro naar huis. "Dat is wel een flink verschil met het eerste NK dat ik in 2016 speelde", lacht Uriël Maarsen. "Toen deden we in Zeewolde een poultje van drie en de winnaar kreeg een blik ballen." Maarsen behoort tot wat hij noemt 'een heel select groepje padelgekken uit de beginjaren'. Hij speelde ruim 20 jaar tennis, ook op internationaal niveau, voordat hij de overstap naar padel maakte. Vorig jaar werd Maarsen nog Nederlands kampioen. Zondag strandde hij in de halve finale tegen de latere winnaars Bram Meijer en Sten Richters. Met Meijer speelde en trainde Maarsen zo'n vijf jaar geleden in het Spaanse Bilbao. In dat land is de racketsport nog honderd keer groter dan in Nederland. Met 6,5 miljoen geregistreerde spelers telt Spanje momenteel zelfs meer actieve padellers dan voetballers.

Olympische Spelen Om echt te kunnen groeien (ook in financieel opzicht) is het wachten totdat padel onderdeel wordt van de Olympische Spelen. Eltingh: "De Spelen van Parijs in 2024 komen te vroeg en die van 2028 in Los Angeles waarschijnlijk ook. 2032 in Brisbane is het meest waarschijnlijk, maar we hopen dat het IOC padel nog gaat toevoegen aan het programma van de Spelen in 2028." Sinds enkele jaren wordt padel al wel erkend door het NOC*NSF. Daardoor kunnen jeugdspelers middelbare school combineren met internationale wedstrijden. Bij de volwassenen kunnen de mannelijke topspelers gebruikmaken van de faciliteiten en specialisten op Papendal. De KNLTB hoopt dat de vrouwelijke padelers die topsporterkenning binnenkort ook krijgen. In juni maakt padel voor het eerst onderdeel uit van de Europese Spelen in Krakau. Een multisportevenement met 26 sporten, waaronder ook atletiek, zwemmen en wielrennen.

"Spanje en ook Argentinië liggen nog lichtjaren op ons voor", zegt Eltingh. "Maar we willen wel aanhaken. Veel huidige padellers hebben op latere leeftijd de overstap vanuit het tennis gemaakt. Pas nu krijgen we een generatie spelers die op jongere leeftijd met padel is begonnen." Drie Nederlandse profs Momenteel telt Nederland drie spelers die als fullprof padel spelen: Meijer, Richters en Maaike Betz. Meijer en Richters brachten de wintermaanden door in Madrid, waar ze met de beste spelers van Spanje konden trainen. Zo stonden ze op de baan samen met Alejandro Galan en Juan Lebron, de nummers één en twee van de wereldranglijst. Die ranking wordt gedomineerd door Spanjaarden en Argentijnen. In de top honderd staan slechts veertien spelers met een andere nationaliteit. Voor Meijer (184) en Richters (191) is die top honderd nog ver weg.

De Nederlandse padeltop speelde afgelopen week op de NK in Zwolle - ANP

Om hoger op de ranglijst te komen, doen ze mee aan internationale toernooien. Deze week spelen Meijer en Richters in Dubai, een week later staat er een toernooi in Groot-Brittannië op het programma en daarna wacht een evenement in het Franse Bordeaux. Bekende Nederlanders Bij de vrouwen ging de nationale titel naar Marcella Koek en Steffie Weterings. Ook zij hebben internationale ambities. "We willen de top vijftig van de wereld halen, en we denken dat het mogelijk is", vertelt Koek. Ze vinden het mooi om de sport te zien groeien. "De KNLTB investeert veel in evenementen als dit NK. Het toernooi is alweer veel groter dan vorig jaar, met grotere tribunes en een mooiere entourage", zegt Weterings. "Er wordt heel veel energie ingestopt en je ziet dat de sport daardoor gaat leven." "Daarnaast helpt het ook heel erg dat veel bekende Nederlanders padel geweldig vinden", zegt Weterings. "Ik speel zelf soms voor de fun met een paar oud-topvoetballers zoals Robin van Persie. Ze zijn erg enthousiast over de sport."

Rosalie van der Hoek bereikte in het dubbelspel de derde ronde van de Australian Open, maar overweegt nu volledig voor padel te kiezen - Getty Images