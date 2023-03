Schrik, verdriet en vragen na fataal Porsche-ongeluk op Duitse snelweg

Het auto-ongeluk in Duitsland waarbij gisteren vier Nederlanders omkwamen leidt tot veel verdriet. "We zijn enorm geschrokken", zegt Jacco Brand. Hij is voorzitter van een stichting waar twee slachtoffers met hun auto vrijwilligerswerk voor deden.

Drie mannen (39, 42 en 56 jaar) en een vrouw (37 jaar) kwamen gisteren om het leven. De 39-jarige bestuurder uit Nieuwegein en de 42-jarige uit Voorhout stelden als vrijwilligers hun auto regelmatig beschikbaar voor ritjes met zieke kinderen, vertelt Brand.

"Het waren allebei autoliefhebbers in de bloei van hun leven", zegt de voorzitter van Stichting Dag met een Lach. De organisatie, die niet betrokken is bij de fatale rit, spreekt van een gitzwarte dag.

De Duitse politie heeft nog geen nieuwe informatie over het onderzoek. Wel kan een woordvoerder melden dat de lichtgewonde persoon ook een Nederlander is. Het gaat om de bijrijder van de laatste auto die is gecrasht. De hoop is dat deze persoon meer duidelijkheid kan geven over de toedracht.

Bekijk hier beelden van de ravage: