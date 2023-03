Kledingmerk Scotch & Soda komt in Amerikaanse handen

Kledingketen Scotch & Soda wordt overgenomen door het Amerikaanse Bluestar Alliance, meldt de curator aan persbureau ANP. Deze Amerikaanse investeringsmaatschappij is gespecialiseerd in het opkopen van merken met het doel de waarde ervan te vergroten.

Scotch & Soda vroeg vorige week faillissement aan. Het bedrijf wees de coronalockdowns als belangrijkste oorzaak aan. Voor de verkoop van zijn producten was de keten grotendeels afhankelijk van de eigen winkels.

Scotch & Soda heeft een eigen ontwerpstudio en naast de 32 winkels in Nederland ook ruim 200 winkels in het buitenland. Wereldwijd zijn er 2000 werknemers, in Nederland zijn dat er ongeveer 800.

Hoeveel winkels er openblijven en welk deel van het personeel hun baan behoudt, is nog niet bekend.