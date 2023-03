Openbaar vervoer in Duitsland zo goed als plat door massale stakingen

Duitsland heeft vandaag te maken met een grote staking in het openbaar vervoer. Medewerkers eisen meer loon om prijsstijgingen te compenseren.

De langeafstandstreinen gaan helemaal niet en er rijden regionaal veel minder treinen. Ook medewerkers van de grote luchthavens van München en Frankfurt staken vandaag. Dat leidt waarschijnlijk ook tot problemen op andere luchthavens.

Het lijkt erop dat veel reizigers rekening hebben gehouden met de staking: de treinstations waren vanochtend zo goed als leeg. Daarnaast zijn veel mensen vandaag eerder in de auto gestapt, om op tijd op het werk te komen.

Net als de rest van Europa kampt Duitsland met forse inflatie. De lonen moeten wat de vakbonden betreft zeker 10 procent omhoog. Eind februari boden de werkgevers vijf procent, maar dat bod hebben de bonden afgewezen.

'Kwestie van overleven'

De Duitse consumentenprijzen lagen in februari 9,3 procent hoger vergeleken met een jaar geleden. Een loonsverhoging is daarom "een kwestie van overleven", zei Frank Werneke, hoofd van vakbond Verdi, tegen Bild am Sonntag.

Verdi vertegenwoordigt zo'n 2,5 miljoen werknemers in de publieke sector, onder meer in het openbaar vervoer en op luchthavens. De vakbond eist een loonsverhoging van 10,5 procent, of minstens 500 euro per maand.

Een andere vakbond, EVG, vertegenwoordigt ongeveer 230.000 medewerkers bij Deutsche Bahn en busmaatschappijen. Deze vakbond vraagt om een verhoging van 12 procent, oftewel minstens 650 euro erbij.

Gisteren ook al stakingen

Gisteren staakte het veiligheids- en bagageafhandelingspersoneel van de luchthaven van München al. Daarnaast was het drukker op de Duitse wegen dan normaal: het vrachtverkeer mocht vanwege de staking namelijk eenmalig op zondag rijden.

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn noemde de stakingen eerder "excessief, onterecht en onnodig". Het bedrijf wil dat de vakbonden per direct terugkeren naar de onderhandelingstafel. De bond van Duitse gemeenten vindt eveneens dat de staking te ver gaat.

Ook in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voerden medewerkers in het openbaar vervoer afgelopen tijd actie voor loonsverhoging. Zo waren er in ons land afgelopen maand meerdere stakingen in het streekvervoer.