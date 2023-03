Onrust binnen regering-Netanyahu over hervormingen, Israëliërs weer de straat op

Na maanden van onrust en protesten in Israël ziet premier Netanyahu voorlopig af van de omstreden juridische hervormingen in het land. Dat melden verschillende Israëlische media op basis van bronnen binnen de regering.

Een toespraak van de premier - gepland voor deze ochtend - is uitgesteld, waarschijnlijk omdat ultrarechtse coalitiepartijen dreigen met het laten vallen van het kabinet als Netanyahu daadwerkelijk de plannen bevriest.

Coalitiepartner en minister van Nationale Veiligheid, de radicaal rechtse Ben-Gvir, zegt dat regering moet doorgaan met de hervormingen en "niet moet zwichten voor anarchie", zo schrijft hij op Twitter.

Onrust

Netanyahu wil onder andere hervormingen doorvoeren in het rechtstelsel waardoor de macht van het hooggerechtshof wordt ingeperkt. Zo zou het hooggerechtshof niet meer mogen ingrijpen als er in het parlement een meerderheid is voor een wet, ook als die in strijd is met bestaande wetten. Ook hebben politici dan meer inspraak bij de aanstelling van rechters.

De hervormingsplannen leiden al maandenlang tot onrust in Israël. Honderdduizenden gingen in steden als Tel Aviv en Jeruzalem de straat op om te protesteren tegen de plannen. Ook afgelopen nacht was het weer onrustig in heel het land, nadat de minister van Defensie Yoav Gallant werd ontslagen na kritiek op de hervormingen.

Rechts en conservatief

President Herzog, die een ceremoniële rol vervult, riep de regering meermaals op de hervormingen te staken. "In het belang van het volk roep ik u op om te stoppen. Dit is niet het moment voor politiek, dit is het moment voor leiderschap en verantwoordelijkheid", aldus de president.

Eind 2022 werd in het land de meest rechtse en religieus conservatieve regering ooit geïnstalleerd. Benjamin Netanyahu begon daarmee aan een nieuwe termijn als premier van het land. Hij was tussen 1996 tot 1999 en tussen 2009 en 2021 ook al regeringsleider.

Vannacht waren er nog flinke protesten in verschillende steden in Israël: