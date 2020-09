Moederbedrijf Google treft miljoenenschikking in zaak over seksueel wangedrag

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft een schikking getroffen van 310 miljoen dollar met aandeelhouders in een zaak over het verzwijgen van seksueel wangedrag door leidinggevenden. Het geld gaat onder meer naar projecten voor meer diversiteit en gelijkheid.

In 2018 deden duizenden Google-werknemers mee aan een protestactie nadat The New York Times had onthuld dat Google aantijgingen van seksueel misbruik tegen Android-bedenker Andy Rubin had verzwegen. De beschuldigingen van meerdere werknemers werden na onderzoek geloofwaardig geacht door de bedrijfstop, maar Rubin vertrok op eigen initiatief en kreeg 90 miljoen dollar mee.

Ook andere leidinggevenden tegen wie aantijgingen van wangedrag waren geuit, kregen bonussen mee bij hun vertrek. Daarop spanden aandeelhouders rechtszaken aan en kwam er een onderzoek naar de bestuursleden.

Beloftes

Alphabet belooft in het vervolg meer te doen om misstanden binnen het bedrijf te voorkomen. Zo moet een onafhankelijke commissie gaan toezien op de juiste afhandeling van klachten over seksuele intimidatie. Alphabet-medewerkers kunnen voortaan bovendien direct naar de rechter stappen met klachten over wangedrag, terwijl het bedrijf hen eerder verplichtte intern bemiddeling te zoeken. Dat gebeurde eerder al bij dochterbedrijf Google.

Daarnaast worden ontslagvergoedingen verboden voor werknemers die zijn ontslagen vanwege wangedrag of tegen wie een onderzoek loopt over seksuele intimidatie. Ook mogen Google-werknemers geen relatie meer aangaan met een ondergeschikte. Eerder werd dit alleen sterk ontmoedigd.