Chipolina en Walker met vijf treffers de Gibraltarese evenknie van Van Persie

Memphis Depay verzuimde vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0) in de extra tijd de Nederlandse eer te redden - als daar nog sprake van kon zijn - maar hij faalde voor de vierde keer in zijn interlandloopbaan vanaf elf meter. Depay miste daardoor de kans om in zijn 87ste interland zijn 44ste doelpunt voor Oranje te maken en weer een beetje dichter bij recordhouder Robin van Persie (50 treffers) te komen. Cijfers waarvan de topscorer van Gibraltar, vanavond de tegenstander van Nederland in de Rotterdamse Kuip, alleen maar kan dromen. De 34-jarige Liam Walker (68 caps) en zes jaar oudere Roy Chipolina (65), die beiden afgelopen vrijdag in actie kwamen in het EK-kwalificatieduel met Griekenland (3-0 thuisnederlaag), voeren de topscorerslijst van hun land aan met ieder vijf doelpunten.

Oktober 2021: Liam Walker in actie tegen Nederland - Orange Pictures

Ze nemen daarmee tezamen een derde van de totale productie van Gibraltar voor hun rekening, het nietige rotslandje in het zuiden van het Iberisch Schiereiland dat sinds 2013 aangesloten is bij de UEFA en nog datzelfde jaar de eerste interland onder de vlag van de Europese voetbalbond afwerkte. Eerste doelpunt Walker en Chipolina, destijds en nu nog altijd de aanvoerder van de nationale ploeg, stonden allebei in het veld tegen Slowakije. De 0-0 in de Algarve was meteen een mooi resultaat. Het tweede duel, voor 500 toeschouwers in het eigen Victoria Stadium, leverde het eerste doelpunt op en kwam op naam van Chipolina. De centrumverdediger kopte raak uit een hoekschop van zijn neef Joseph. Dat de nieuwkomers na die verkregen voorsprong met 4-1 de bietenbrug op gingen tegen Faeröer, deerde de pret niet.

Oktober 2021: Roy Chipolina in duel met Georginio Wijnaldum - ANP

Chipolina werd in Londen geboren, verhuisde op zijn vierde naar Gibraltar, maar woonde van zijn twaalfde tot zijn achttiende weer in Engeland. In die periode was hij nog even op proef bij Luton Town, maar dat draaide op iets uit. Sinds 2006 speelt de douanebeambte voor Lincoln Red Imps FC, de 26-voudig landskampioen die in 2021 als eerste Gibraltarese club ooit de groepsfase van een Europees toernooi bereikte, de Conference League in dit geval. Twee keer Oranje Clubgenoot Walker heeft een rijker cv opgebouwd. De aanvallende middenvelder speelde bij enkele kleine Spaanse clubs en heeft het ook nog geprobeerd in Engeland, maar zowel bij Portsmouth (League One) als Notts County (League Two) duurde het avontuur slechts één seizoen. Nederland trof Gibraltar twee keer. Bekijk hier de korte samenvattingen:

Gibraltar heeft er inmiddels 75 wedstrijden op zitten, waarvan het er acht wist te winnen. Twee van de 58 nederlagen werden nog niet zolang geleden tegen Nederland. Chipolina en de zijnen keken twee jaar geleden op eigen veld bij rust tegen een 1-0 achterstand aan, maar kregen in de tweede helft zes goals om de oren. In oktober 2021 waren de Gibraltarezen, net als vanavond, te gast in De Kuip. Dit keer bleef de Oranje-productie beperkt tot een half dozijn doelpunten. Depay maakte een van zijn twee treffers vanaf elf meter. Maar hij miste ook een penalty. De Nederlandse spits zal ongetwijfeld spinzen op het verkleinen met de achterstand op Van Persie. Maar wie weet komt er ook een eind aan het gedeeld topscorerschap bij Gibraltar. Walker trof de afgelopen zeven interlands twee keer doel, maar vooral Chipolina lijkt on fire met drie doelpunten in de laatste vijf wedstrijden van de Europese onderdeur.