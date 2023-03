Silicon Valley Bank overgenomen door First Citizens Bank

De failliete Silicon Valley Bank wordt overgenomen door First Citizens Bank. Financiële autoriteiten in de VS maakten dat vanmorgen bekend. Analisten gaan ervan uit dat de overname bijdraagt aan het verminderen van spanningen in de financiële wereld.

Het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB) bracht andere banken in problemen en veroorzaakte onrust in de financiële wereld. Rekeninghouders van kleine en middelgrote banken in de VS haalden hun tegoeden op, uit vrees voor een nieuwe golf faillissementen. De Amerikaanse overheid trachtte het wantrouwen te sussen door zich garant te stellen voor alle tegoeden van rekeninghouders.

De bezittingen van Silicon Valley Bank (SVB) kwamen na het faillissement in handen van de Amerikaanse overheid. Die verkoopt ze nu aan First Citizens Bank met het hoofdkantoor in de staat North Carolina.

Korting

De koper krijgt een korting van 16,5 miljard dollar op de bezittingen van SVB, die stonden voor 72 miljard dollar op de balans. Bij de zeventien filialen van SVB komt het First Citizens-logo op de gevel.

In vooruitzichten op het verloop van de nieuwe beursweek wordt de verkoop van SVB aangemerkt als goed nieuws. Het vertrouwen in het bankwezen zou er door worden versterkt.

Meer weten over de problemen van de Silicon Valley Bank en de techsector? Onze verslaggever in Californië legt het uit in de video: