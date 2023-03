Koemans intensiteitsboodschap komt nog niet aan bij Oranje: 'Hup, hup, hup'

Het is een sleutelwoord voor Ronald Koeman bij de start van zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Intensiteit. "De intensiteit waarmee Feyenoord zijn wedstrijden speelt, daar geloof ik bij Oranje ook in", zei hij eerder. Afgelopen vrijdag in het Stade de France was de intensiteitsboodschap blijkbaar nog niet aangekomen. "Er was een groot verschil tussen Frankrijk en Nederland", zei Koeman. "Dat moet anders, zo kun je niet spelen." Dezelfde conclusie trekt Foppe de Haan. De 79-jarige Fries was bij sc Heerenveen, Jong Oranje en als assistent van de Oranjevrouwen constant bezig met het verhogen van de intensiteit. Hoe zorg je ervoor dat de spelers in het veld, vanaf het moment dat de wedstrijd begint, de energie leveren die je als coach wil zien? "Je moet zorgen dat de spelers fysiek optimaal voorbereid zijn en dat de focus optimaal is", zegt De Haan. "Het zit ook in de koppies. Als er in de voorbereiding veel dingen gebeuren, kan je de focus verliezen. Dan mis je wat."

Zo was er bij Oranje vorige week het een en ander aan de hand. Neem de virusuitbraak. Verder begint het kweken van intensiteit volgens De Haan bij hard werken op het trainingsveld. De Haan: "Niet altijd even zwaar trainen, maar in golfbewegingen. Trainen en herstellen. Met verstand. Dan kun je de intensiteit opvoeren. Dan blijkt dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. Hoe Arne Slot bij Feyenoord werkt, is het mooiste voorbeeld." "Maar Slot werkt elke dag met zijn spelers", erkent De Haan. "Voor een bondscoach is dat niet voor elkaar te krijgen. Het gaat er dan om je ideeën met de jongens te bespreken en die spelers te selecteren die aan die hoge eisen kunnen voldoen."

Foppe de Haan (r) als assistent van Sarina Wiegman (l) bij de Oranjevrouwen - ANP

Het gebrek aan intensiteit bij Oranje was tegen Frankrijk onder meer zichtbaar bij de tegengoals. Kenneth Taylor verloor de bal in de beginfase aan Antoine Griezmann. In plaats van mee te sprinten met de Fransman om de 1-0 te voorkomen, schakelde de Ajacied te traag om en kon Griezmann scoren. 'Absurd hoe die goal valt, pijnlijk' Koeman haalde zondag bij de persconferentie de derde tegengoal aan als voorbeeld. "Absurd hoe die goal valt", zei hij. "Pijnlijk. Ik weet ook wel dat je een sprintduel van Mbappé niet snel wint, maar er waren spelers die niet volle bak meegingen. Dat is een gebrek aan intensiteit. En elkaar helpen." "Het was een beetje passief bij Oranje", stelt De Haan. "Ik was laatst bij Liverpool-Everton. Daar zag ik intensiteit. Dan zie je sprints, duels, arbeid, de tegenstander opsluiten, overal op het veld, met twee tegen één."

"De spelers moeten ook goed naar zichzelf kijken", zegt De Haan. Hij haalt het voorbeeld aan van de Zweedse verdediger Petter Hansson, van 2002 tot 2007 speler van sc Heerenveen. "Die deed elke dag meer dan een ander, op een slimme en verstandige manier." Hulshoff voert tempo op: 'Hard, harder' Niet voor niets voegde Koeman met Sipke Hulshoff de assistent-trainer van Feyenoord toe aan de technische staf. De 48-jarige Fries heeft als specialiteit om wedstrijdsituaties te vertalen naar oefenvormen. Een van zijn taken: de intensiteit van Feyenoord bij Oranje brengen. "Achter elke oefenvorm van Hulshoff zit een gedachte", weet oud-prof Jan Bruin, die van 2015 tot 2018 met Hulshoff werkte in de technische staf van SC Cambuur. Bruin snapt de keuze van Koeman voor Hulshoff volkomen. "Hij is erg gedreven, tactisch sterk en weet zijn boodschap goed over te brengen op de spelers", zegt Bruin. "Net als Slot. Goede oefenstof is één ding, maar de uitvoering is belangrijk. Hij zit er bij trainingen bovenop, zorgt dat alles in hoog tempo gebeurt, dat er gas gegeven wordt."

Sipke Hulshoff - ANP