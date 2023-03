Wekdienst 27/3: Marengo-proces gaat verder • EK-kwalificatiewedstrijd voor Oranje

Eerst het weer: vandaag trekken winterse buien met regen, hagel en natte sneeuw over het land. In de loop van de dag neemt de buiigheid af en laat de zon zich vaker zien. Bij een matige tot vrij krachtige wind liggen de maxima rond een graad of 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Marengo-proces gaat verder met reactie van het OM op het verhaal van de vermoede rechterhand van Taghi, Saïd R. De vraagt die boven het proces hangt is hoe het verder moet nu kroongetuige Nabil B. geen advocaten meer heeft.

In Duitsland ligt het treinverkeer, de scheepvaart en het vliegverkeer zo goed als stil vanwege grootschalige stakingen. Reden voor die staking zijn de onderhandelingen over de salarissen voor onder andere trein- en buspersoneel die een nieuwe ronde ingaan.

Het Nederlands elftal speelt in de kwalificatiereeks voor het EK in 2024 maandag in Rotterdam tegen Gibraltar. De wedstrijd begint om 20.45 uur op NPO 3.

Wat heb je gemist?

Op meerdere plekken in Israël is geprotesteerd naar aanleiding van het ontslag van de minister van Defensie, Gallant. De Israëlische premier Netanyahu ontsloeg Gallant gisteravond, nadat die zich in een toespraak kritisch had uitgesproken over de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak in Israël, die de macht van het hooggerechtshof beperkt.

Het Israëlische kabinet spreekt ondertussen over mogelijk uitstel van de omstreden juridische hervormingen die het land al maanden in hun greep houden, schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu zou hierover hebben gesproken met onder anderen zijn justitieminister Levin. Het overleg gaat volgens de kranten deze ochtend verder met de leiders van de coalitiepartijen.

Bij de protesten gisteravond en vannacht trokken betogers naar het huis van Netanyahu in Jeruzalem. Ook verzamelden ze zich bij zijn kantoor en de Knesset, het gebouw van het Israëlische parlement. Ze riepen daarbij leuzen als "red de democratie" en hadden Israëlische vlaggen bij zich.