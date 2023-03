Van de Zandschulp verslaat Ruud en wint voor het eerst van speler uit topvijf

Voor het eerst in zijn carrière heeft Botic van de Zandschulp een topvijfspeler op de wereldranglijst verslagen. Op het Masterstoernooi in Miami was hij in drie sets te sterk voor Casper Ruud: 3-6, 6-4, 6-4.

De Nederlandse nummer 32 van de wereld maakte in de hele partij minder punten dan de Noorse nummer vier (104 om 112). Maar op de beslissende momenten ging Van de Zandschulp beter met de druk om.

Van de Zandschulp serveerde uitstekend en kon vertrouwen op zijn sterke forehand. Toch had de partij ook anders kunnen aflopen, want Ruud kwam al vroeg in de derde set een break voor.

Kleine mogelijkheid

"Hij is een geweldige speler, maar ik greep elke kleine mogelijkheid die ik kreeg", zei Van de Zandschulp in een eerste reactie. "Bij 3-2 in de derde set kon ik hem terugbreken. Daarna wachtte ik elke game op mijn kans. Die kwam bij 5-4 en ik heb hem gegrepen."

Ruud staat sinds vorig jaar in de topvijf van de wereld. Hij was in 2022 verliezend finalist op Roland Garros, de US Open, de ATP-finals en in Miami. Toch is het een tegenstander die Van de Zandschulp goed ligt, hij won ook twee van de voorgaande drie ontmoetingen.

Met zijn overwinning plaatste de 27-jarige Van de Zandschulp zich voor de achtste finales in Miami. Daarin speelt hij tegen de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 54 van de wereld. Bij een eventuele zege wacht in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen de Italiaan Jannik Sinner (ATP-11) en de Rus Andrey Rublev (ATP-7)