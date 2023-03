Micha Wertheim verzorgt dit jaar oudejaarsconference

Micha Wertheim verzorgt dit jaar de oudejaarsconference op NPO 1. De cabaretier deelde het nieuws op Twitter. De 50-jarige Wertheim nam nog nooit eerder de oudejaarsconference voor zijn rekening.

De conference gaat Voor Twaalven heten, zo blijkt uit de speellijst op de site van Wertheims impresariaat. Over de inhoud is nog niets bekend. Zijn impresariaat schrijft enkel: "Eindelijk is het zover, uw lievelingscabaretier, die door anderen niet begrepen wordt, maar die u wel kunt waarderen, mag het oude jaar afsluiten op NPO 1". Begin november beginnen de try-outs.

Wertheim brak in 2004 door op het Leids Cabaret Festival door zowel de jury- als de publieksprijs te winnen. Inmiddels heeft hij elf cabaretshows achter zijn naam. Ook schreef Wertheim meerdere kinderboeken.

De oudejaarsconference op NPO 1, geproduceerd door omroep BNNVARA, werd vorig jaar voor de derde maal door Claudia de Breij verzorgd. Bij RTL is cabaretier Guido Weijers al jaren de vaste keus als het gaat om de oudejaarsconference. Vorig jaar sloot Weijers voor de elfde keer het jaar af bij de commerciële omroep.