Delen van broncode Twitter gelekt, blijkt uit rechtbankstukken

Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. Dat zegt het bedrijf in rechtbankdocumenten in een zaak tegen een ander bedrijf, GitHub.

Op die online verzamelplek voor software was de broncode gedeeld en via de rechter probeerde Twitter dit offline te halen, zo ontdekte The New York Times.

GitHub zou dit inmiddels hebben gedaan. Twitter zou van GitHub ook meer informatie willen over degene die de broncode heeft gedeeld op het platform.

Nieuw probleem voor Musk

Het lek is een nieuw probleem voor Twitter-eigenaar Elon Musk, die in oktober het berichtenplatform kocht voor 44 miljard dollar. Daarna vertrok zo'n 75 procent van het personeel door ontslagen of onvrede, wat leidde tot chaos en een storm aan negatieve publiciteit.

De broncode is het fundament van het onderliggende mechanisme waarop een platform als Twitter draait. Zo'n code wordt dan ook met veel zorg geheim gehouden door techbedrijven, om concurrenten niet wijzer te maken en om veiligheidsredenen.

Mogelijk stonden de delen van de broncode van Twitter al maanden op GitHub, schrijft The New York Times. Door het lekken van de code zouden hackers volgens de krant makkelijker aan data van gebruikers kunnen komen of het platform plat kunnen leggen, omdat ze dankzij de code beter weten hoe de beveiliging te omzeilen.