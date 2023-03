Massale protesten na ontslag defensieminister Israël, stakingen aangekondigd

Op meerdere plekken in Israël zijn mensen massaal de straat op gegaan na het ontslag van de minister van Defensie.

Betogers trokken na het ontslag onder meer naar het huis van premier Netanyahu in Jeruzalem. Ook verzamelden ze zich bij zijn kantoor en de Knesset, het gebouw van het Israëlische parlement. Ze riepen daarbij leuzen als "red de democratie" en hadden Israëlische vlaggen bij zich. Ook in Beersheba en Haifa gingen mensen de straat op.

In Tel Aviv blokkeren demonstranten de belangrijke Ayalon-snelweg. Ze hebben op verschillende plekken op de weg brand gesticht. Verder zijn er voor vandaag in meerdere sectoren stakingen aangekondigd. Zo zijn artsen van plan om op te komen dagen in ziekenhuizen, houden universiteiten de deuren gesloten en hebben vakbonden met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over stakingen.

Ontslag van Gallant

Netanyahu ontsloeg defensieminister Gallant gisteravond, nadat die zich in een toespraak kritisch had uitgesproken over de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak in Israël. Daarmee krijgt het hooggerechtshof minder macht. Critici zijn bang dat dit de democratie zal beschadigen.

Gallant noemde de verdeeldheid over de hervormingen een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid, doordat die ook is doorgedrongen tot het leger en de veiligheidsdiensten.

Ministers voor eventueel uitstel

Direct na het ontslag van Gallant gingen betogers spontaan de straat op. Een paar uur later kwamen er signalen dat andere ministers in het kabinet van Netanyahu niet onwelwillend tegen eventueel uitstel van de hervormingen stonden.

Zo zei cultuurminister én Netanyahu-vertrouweling Micky Zohar zijn premier te steunen als Netanyahu de hervormingen opschort, "om de scheur in het land te helen". Minister van Diaspora Chikli zegt de oproep van oppositiepoliticus Gantz voor dialoog te steunen.

De ultrarechtse regering van Israël presenteerde de hervormingsplannen begin dit jaar, kort na de installatie van het nieuwe kabinet van Netanyahu. De veranderingen betekenen onder meer dat het hooggerechtshof niet meer mag ingrijpen als er in het parlement een meerderheid is voor een wet, ook als die in strijd is met bestaande wetten.

Critici vrezen daardoor voor de rechten van minderheden, zoals Palestijnen en lhbti'ers. Sinds de aankondiging van de hervormingen zijn er meerdere massademonstraties geweest.