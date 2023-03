AZ-trainer Jansen bewaakt kleedkamer en zoekt inspiratie bij Michael Jordan

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen.

Pascal Jansen, de trainer van AZ, houdt een boekje bij. Hij beschrijft daarin zijn eigen ontwikkeling als trainer en filosofeert over de stappen die hij nog moeten zetten om tot de voor hem heilige graal van het trainerschap te komen: de Engelse Premier League.

On my way to become a Premier League manager, heeft hij het boekje genoemd. Jansen, geboren in Engeland, heeft in de laatste jaren reuzensprongen gemaakt richting zijn ultieme doel.

In de winter van 2020 volgde hij Arne Slot op, toen die richting Feyenoord vertrok. Inmiddels heeft Jansen zijn stempel op AZ gedrukt. De Alkmaarders draaien met goed voetbal mee in de top van de eredivisie en maken indruk in Europa, waar de kwartfinale van de Conference League is bereikt.

Gezonde kleedkamer

Cruciale factor in dat succes is "de gezonde kleedkamer", vertelt Jansen. Dat betekent dat de selectie in balans moet zijn. "We willen een gezonde hiërarchie hebben in onze groep. Daar hoort een goede verdeling met jonkies en ouderen bij."