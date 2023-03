Tottenham zet trainer Conte op straat, nadat die ramkoers had ingezet

Antonio Conte is niet langer trainer van Tottenham Hotspur. De club meldt dat "na onderling overleg" is besloten om afscheid van elkaar te nemen.

De 53-jarige Conte volgde in november 2021 Nuno Espírito Santo op en leidde Tottenham naar de vierde plaats in de Premier League. De Spurs, die deze maand strandden in de Champions League en de FA Cup, staan nu ook vierde in Engeland.

De Italiaan leek op ramkoers met de club. Hij noemde zijn spelers onlangs "egoïstisch" en haalde uit naar de eigenaar en de clubcultuur.

Cristian Stellini maakt het seizoen af bij de Spurs, met Ryan Mason als assistent.