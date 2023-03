Gretige Ronaldo en Portugal scoren er wederom op los in EK-kwalificatie

Bernardo Silva, Joao Félix, Otavio en Leão, die een penalty had gemist, waren ook trefzeker. Donderdag had Portugal al met 4-0 gewonnen van Liechtenstein.

Portugal heeft ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd met ruime cijfers gewonnen. In en tegen Luxemburg werd het 6-0. Dat kwam niet in de laatste plaats door de gretigheid van Cristiano Ronaldo, die zijn tiende en elfde treffer tegen Luxemburg maakte.

Ronaldo opende de score voor Portugal in de negende minuut. Een kopbal van Nuno Mendes verdween via de voet van de aanvaller in het doel. Félix maakte er na een kwartier 0-2 van met een kopbal en niet veel later was ook Silva trefzeker met zijn hoofd.

Ronaldo maakte na iets meer dan een half uur zijn tweede van de avond, een schuiver met links. Hij werd na ruim een uur gewisseld, Gonçalo Ramos kwam voor hem in de ploeg. Kort daarvoor had Ronaldo een gele kaart gekregen voor een schwalbe.

Gemiste penalty

In de tweede helft daalde het tempo en ging Portugal niet tot het uiterste om de score op te voeren. Invaller Otávio scoorde een klein kwartier voor tijd nog met een kopbal.

Leão kreeg vervolgens de uitgelezen kans er 0-6 van te maken, maar hij miste vanaf elf meter. Iets daarna scoorde Leão alsnog met een tegendraads schot na een solo.